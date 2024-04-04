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Сколько человек из Казахстана и еще двух стран воспользовались упрощенным получением гражданства России

Россия, гражданство, упрощенное получение, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 11:13 Фото: pixabay
В России несколько месяцев действует упрощенный режим для получения гражданства жителями Казахстана, Беларуси и Молдовы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, сколько человек воспользовались этой возможностью, сообщает Zakon.kz.

3 апреля, выступая в Государственной думе с ежегодным отчетом, глава правительства РФ напомнил, что в стране уже три месяца действует упрощенный прием в российское гражданство граждан Белоруссии, Казахстана и Молдовы.

По словам Мишустина, за три месяца действия указа такой возможностью воспользовались более 700 человек.

При этом он отметил, что в России продолжат упрощение получения гражданства для тех, кто этого достоин.

"Мы, без сомнения, будем делать все для того, чтобы эти процедуры упростить. МВД этим занимается... ... Но в целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этих процедур", – заявил Михаил Мишустин.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы, который упрощает получение российского паспорта жителями этих стран. 

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