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Суд официально запретил писать продолжения "Властелина колец"

Суд официально запретил писать продолжения "Властелина колец" Фото: unsplash
Американского писателя Деметриуса Полихрона, который написал продолжение всемирно известной фэнтези-трилогии "Властелин колец", обязали уничтожить все физические и электронные копии его книги после скандала с правообладателями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, компания Tolkien Estate, которая владеет правами на творческое наследие автора "Властелина колец" Джона Толкина, выиграла суд против американского писателя Деметриуса Полихрона. Суд постановил, что продолжение знаменитой книги было создано без разрешения и подлежит уничтожению.

Американский писатель Деметриус Полихрон в 2022 году опубликовал роман "Братство короля". Он заявил, что его произведение – "абсолютно идеальное" продолжение "Властелина колец", впервые вышедшего в 1954 году. Полихрон планировал, что "Братство короля" станет первой частью новой семитомной фэнтези-эпопеи о придуманном Толкином мире Средиземья.

Поначалу публикация книги Полихрона прошла незамеченной. Но в апреле 2023 года писатель решил привлечь внимание к своему произведению и подал иск против компаний Tolkien Estate и Amazon. Он заявил, что в недавно вышедшем сериале "Кольца власти", действие которого также происходит в Средиземье, якобы использовался сюжетный ход из его книги.

Суд штата Калифорния рассмотрел дело и пришел к выводу, что на самом деле все было наоборот: Деметриус Полихрон "вдохновлялся" сериалом, когда писал вольное продолжение культовой трилогии. После этого Tolkien Estate подала ответный иск против Полихрона, потребовав уничтожить все физические и цифровые копии "Братства короля" за нарушение авторских прав, а также наложить постоянный судебный запрет на дальнейшую публикацию любого фан-фикшна (непрофессионального фанатского творчества) по произведениям Толкина. Этот иск суд удовлетворил. Деметриуса Полихрона обязали не только полностью уничтожить все копии его книги, но и компенсировать Tolkien Estate и Amazon судебные издержки в размере 134 тыс. долларов (около 61,5 млн тенге).

Объясняя свое решение, судья указал, что все персонажи Полихрона были буквально списаны из "Властелина колец", поэтому его претензии на авторские права не имели смысла.

"Это важный успех для Tolkien Estate, который не позволит авторам и издателям без должного одобрения наживаться на популярных произведениях Джона Р. Р. Толкина", – прокомментировал юрист Стивен Майер, представляющий интересы Tolkien Estate в Великобритании.

Ранее в Британии выпустили монету, посвященную Джону Толкину.

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