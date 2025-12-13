Бывшего президента Боливии заключили в тюрьму

Боливийский суд приговорил бывшего президента к 5 месяцам тюремного заключения по обвинению в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Боливийский суд постановил оставить бывшего президента страны Луиса Арсе под стражей на пять месяцев в ожидании суда по обвинениям в коррупции. Это последнее событие в деле, которое грозит обострить политическую напряженность в Боливии, пишет ABC 13 декабря 2025 года.

62-летний Арсе, лидер боливийской партии "Движение к социализму", был избран в 2020 году и покинул свой пост месяц назад после избрания первого за почти два десятилетия лидера правого крыла в Боливии. Он категорически отрицает обвинения в нарушении служебных обязанностей и финансовых махинациях. В случае признания виновным ему грозит до шести лет тюрьмы.

Спустя два дня после внезапного ареста Арсе на улицах боливийской столицы Ла-Паса судья в пятницу на виртуальном заседании распорядился о его содержании под стражей.

Арсе ночью перевели в одну из крупнейших больничных тюрем в Ла-Пасе. Дата судебного разбирательства пока не объявлена.

Обвинения касаются предполагаемого хищения миллионов долларов из государственного фонда на частные счета и относятся к периоду, когда Арсе занимал пост министра экономики при бывшем президенте Эво Моралесе с 2006 по 2017 год.

В конце ноября бразильская полиция арестовала бывшего президента Жаира Болсонару по подозрению в заговоре с целью побега и избежания 27-летнего тюремного заключения за организацию попытки государственного переворота.