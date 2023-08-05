Бывший премьер Пакистана приговорен к трем годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы после обвинительного приговора по делу о коррупции, сообщает Zakon.kz.

Хан был арестован в своем доме в Лахоре после решения суда, сообщила его партия PTI.

Судебный процесс связан с расследованием, проведенным избирательной комиссией, которая признала Хана виновным в незаконной продаже государственных подарков во время его пребывания на посту премьер-министра с 2018 по 2022 год.

PTI сообщила, что от имени Хана в Верховный суд подали апелляцию на это решение.

Бывший премьер-министр неоднократно отрицал все правонарушения.

70-летний Хан был свергнут в результате парламентского вотума недоверия в прошлом году и с тех пор возглавил народную кампанию против нынешнего правительства во главе с премьер-министром Шехбазом Шарифом, обвинив его в сговоре с высшим военным руководством с целью отстранить его от должности и держать вне политики.