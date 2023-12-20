ФБР оставило русских хакеров без 68 млн долларов

Спецслужбы США и других стран получили контроль над главным сайтом группы русскоязычных хакеров, которые заражали компьютеры пользователей по всему миру вирусами и вымогали у жертв деньги, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, ФБР и другие правоохранительные ведомства отчитались о захвате сайта, через который "русские хакеры" вели свою деятельность. Сотрудники ФБР также разработали программу, которая позволила пострадавшим от хакеров пользователям безопасно разблокировать свои компьютеры и не платить киберпреступникам "выкуп". Таким образом хакеров лишили незаконного заработка на сумму в 68 млн долларов.

По данным Министерства юстиции США, группировка киберпреступников, известная как BlackCat, заразила вирусом-шифровальщиком более тысячи компьютеров по всему миру. За разблокировку данных у пользователей требовали сотни миллионов долларов. Для атак хакеры использовали программы-вымогатели из семейства ALPHV. Среди их целей были крупные американские вузы, гостиницы и учреждения здравоохранения, а в сентябре кибератаке подверглись даже два казино в Лас-Вегасе. Большинство хакеров, которые входят в группу, говорят по-русски.

По согласованию с американскими властями ФБР, Секретная служба США и спецслужбы ряда других стран, в том числе Австралии и Великобритании, взяли под контроль сайт, который хакеры использовали для распространения программ-вымогателей и координации своих действий. Еще один веб-ресурс хакеров пока доступен, но он имеет гораздо меньшее значение для преступной группы.

Несмотря на этот успех западных спецслужб, "русские хакеры" могут возобновить свою деятельность спустя некоторое время, потому что ни одного из них не удалось задержать. Только за первое полугодие 2023 года группировка BlackCat получила за счет вымогательства около 449 млн долларов.

Ранее сообщалось, что хакеры в полтора раза чаще стали атаковать сайты в Казахстане.