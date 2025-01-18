Житель Польши получил пожизненное за изнасилование и убийство белоруски

17 января польский суд признал виновным мужчину в изнасиловании, ограблении и убийстве уроженки Беларуси в Варшаве. Его приговорили к пожизненному заключению с обязательным прохождением психотерапии, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, суд в Варшаве заявил, что 23-летний мужчина, идентифицированный как Дориан С., виновен в нападении на Лизавету Герцен в феврале в центре Варшавы. После нападения он оставил жертву без сознания и обнаженной. Так ее обнаружили 25 февраля.

25-летняя Герцен умерла в больнице 1 марта и была похоронена на варшавском кладбище. Она покинула Беларусь несколькими годами ранее.

Это нападение стало неожиданностью, поскольку Варшава считается безопасным городом.

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