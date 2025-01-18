#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Мир

Житель Польши получил пожизненное за изнасилование и убийство белоруски

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 07:40 Фото: pexels
17 января польский суд признал виновным мужчину в изнасиловании, ограблении и убийстве уроженки Беларуси в Варшаве. Его приговорили к пожизненному заключению с обязательным прохождением психотерапии, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, суд в Варшаве заявил, что 23-летний мужчина, идентифицированный как Дориан С., виновен в нападении на Лизавету Герцен в феврале в центре Варшавы. После нападения он оставил жертву без сознания и обнаженной. Так ее обнаружили 25 февраля.

25-летняя Герцен умерла в больнице 1 марта и была похоронена на варшавском кладбище. Она покинула Беларусь несколькими годами ранее.

Это нападение стало неожиданностью, поскольку Варшава считается безопасным городом.

Недавно мир потрясла еще одна история: женщина травила годовалую девочку ради денежных пожертвований.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В Помпеях обнаружили 2000-летнюю частную баню – исследование
Мир
07:50, Сегодня
В Помпеях обнаружили 2000-летнюю частную баню – исследование
Женщина травила годовалую девочку ради денежных пожертвований
Мир
05:20, Сегодня
Женщина травила годовалую девочку ради денежных пожертвований
Папа Франциск упал в Ватикане и повредил руку
Мир
04:59, 18 января 2025
Папа Франциск упал в Ватикане и повредил руку
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: