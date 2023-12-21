Французский миллиардер завещает половину состояния своему садовнику

Французский бизнесмен и потомок одной из богатейших семей Европы Николя Пюэш начал процесс усыновления своего бывшего садовника. Предприниматель, которому принадлежат около 6% акций дома моды Hermès, намерен оставить приемному сыну как минимум половину состояния, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN Business, 80-летний Николя Пюэш планирует аннулировать завещание, по которому все его деньги должны отойти основанному им фонду Isocrates Foundation. Вместо этого он собирается усыновить бывшего садовника и оставить ему как минимум половину своего состояния, которое оценивают в 12 млрд евро (5 трлн 985,6 млрд тенге).

У Николя Пюэша нет детей. По условиям завещания, вся его доля в компании Hermès должна достаться фонду Isocrates Foundation, если только Пюэш вдруг не станет отцом. Если у бизнесмена появится ребенок (родной или приемный), он сможет претендовать на часть наследства – причем если это будет сын, он получит половину состояния.

В Isocrates Foundation уже заявили, что "с юридической точки зрения односторонний разрыв завещания выглядит недействительным и необоснованным". Фонд выступил против решения своего основателя об усыновлении садовника. Представители организации подчеркнули, что готовы обсудить с Пюэшем вопрос наследования.

Николя Пюэшу принадлежат 5,7% компании Hermès, которая известна своими брендовыми шелковыми шарфами и кожаными сумками. Общая стоимость акций Hermès сейчас составляет примерно 211 млрд евро. Семья Эрмес, контролирующая компанию, – третья в мире по богатству. Николя Пюэш – потомок основателя Hermès Тьерри Эрмеса в пятом поколении.

Ранее сообщалось, что акции Hermès упали в цене более чем на 6,5%.