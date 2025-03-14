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Мир

Обладатель "Оскара" Джин Хэкмен из огромного состояния ничего не оставил своим детям

Джин Хэкмен ничего не оставил своим детям в наследство, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 01:14 Фото: kino-teatr.ru
Голливудский актер Джин Хэкмен не оставил детям ничего из своего многомиллионного состояния, которое оценивают в 80 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Sun, артист оставил все деньги и активы жене – пианистке Бетси Аракаве. О детях – Кристофере, Элизабет и Лесли – в опубликованном завещании не говорится.

Отмечается, при этом в документе указано, что все ее имущество, и в случае, если супруг ее не переживет, должно быть передано в управление ее личному представителю. Представитель, согласно ее последней воле, должен пустить деньги на благотворительность – "для достижения целей, полезных обществу, в соответствии с благотворительными предпочтениями и интересами, выраженными или указанными моим супругом и мной в течение нашей жизни".

Между тем, пока неизвестно, как будет разделен дом пары стоимостью 3,8 млн долларов и площадью 800 кв. м.

Согласно данным издания, старший сын Хэкмена Кристофер уже нанял для защиты своих прав опытного адвоката Эндрю М. Катценстейна, специализирующегося на делах, которые касаются наследства.

Тела супругов обнаружили 26 февраля 2025 года в их собственном доме в Санта-Фе. Затем врачи назвали причину смерти двукратного обладателя "Оскара".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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