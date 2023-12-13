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Аргентина обесценит национальную валюту на 50% из-за нехватки денег

Аргентина обесценит национальную валюту на 50% из-за нехватки денег Фото: pexels
Власти Аргентины девальвируют национальную валюту, песо, более чем на 50% в рамках борьбы с затяжным экономическим кризисом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN Business, Аргентина обесценит свою валюту в качестве экстренной меры по борьбе с тяжелейшим экономическим кризисом. Об этом объявил министр экономики страны Луис Капуто.

Теперь один доллар в Аргентине будут стоить 800 песо вместо 365. До этого курс песо искусственно поддерживали несколько лет. Центральный банк страны печатал все новые деньги, чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам. Это привело к гиперинфляции, головокружительному росту цен на потребительские товары и повышению базовой ставки до 133%.

Луис Капуто предупредил, что правительство также урежет расходы на реализацию инфраструктурных проектов. По его словам, в стране нет денег, чтобы оплачивать эти работы, а уже выплаченные средства "часто оказывались в карманах политиков и бизнесменов".

Решение о девальвации приняли спустя несколько дней после того, как президентом Аргентины стал Хавьер Милей, который планирует вовсе отказаться от песо и перейти на использование американского доллара во всех сферах экономики. Милей также анонсировал жесткие меры по борьбе с кризисом, включая сокращение субсидий на транспорт и энергетику.

Международный валютный фонд поддержал решение Аргентины о девальвации песо. В МВФ отметили, что это смелая инициатива, которая поможет оздоровить экономику страны.

Если Аргентина действительно проведет долларизацию и откажется от песо, она станет уже четвертой страной Южной Америки, решившейся на такой шаг. Ранее на доллар уже перешли Эквадор, Сальвадор и Панама.

Ранее в Хавьера Милея бросили бутылку после инаугурации.

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