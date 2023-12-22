Стало известно число жертв стрельбы в университете в центре Праги

В результате стрельбы на философском факультете Карлова университета погибли 15 человек, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что власти США готовы оказать Чехии необходимую помощь после стрельбы в Карловом университете в Праге.

"От имени Соединенных Штатов мы выражаем соболезнования и желаем скорейшего выздоровления пережившим это трагическое событие. Федеральные власти поддерживают связь с чешскими властями во время расследования этого инцидента и готовы оказать дополнительную поддержку, если это потребуется", – цитирует Жан-Пьер ТАСС.

Ранее Управление городской полиции заявило о том, что в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета, в центре Праги, есть погибшие и раненые.