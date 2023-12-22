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Власти Чехии не связывают стрельбу в университете в Праге с терактом

Власти Чехии не связывают стрельбу в университете в Праге с терактом Фото: pixabay
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что стрельба в Карловом университете в Праге не связана с международным терроризмом, сообщает Zakon.kz

По информации телеканал СТ24 все подробности еще предстоит выяснить, но пока полиция не считает это терактом.

Ранее сообщалось, что в Чехии 22 декабря день траура в связи с гибелью 14 человек в результате стрельбы в Карловом университете Праги.

Как выяснилось, сначала 24-летний студент Давид Козак из Кладенска убил отца дома, потом пошел убивать в университет.

Издание также пишет что у студента скорее всего были психологические проблемы. В полиции также подтвердили, что он писал в соцсети заметки, в которых указывается, что он планировал убийство. По словам начальника полиции Мартина Вондрашека, "этого человека вдохновило подобное ужасное событие за рубежом".

Как сообщали ранее вечером 21 декабря студент философского факультета открыл в вузе стрельбу, после чего покончил с собой.


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