Несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге
Фото: X(Twitter)/@Quantumdeeds_
Управление городской полиции заявило о том, что в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета, в центре Праги, есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.
Заявление опубликовано в сети Х.
"На место происшествия следуют полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.
В соцсетях публикуют кадры, на которых слышны выстрелы.
Также сообщается, что открывший стрельбу в Праге нейтрализован.
"Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", – говорится в сообщении полиции Чехии в соцсети X.
Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек.
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