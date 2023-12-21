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Несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге

стрельба в школе в Праге Фото: X(Twitter)/@Quantumdeeds_
Управление городской полиции заявило о том, что в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета, в центре Праги, есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.

Заявление опубликовано в сети Х.

"На место происшествия следуют полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

В соцсетях публикуют кадры, на которых слышны выстрелы.


Также сообщается, что открывший стрельбу в Праге нейтрализован.


"Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", – говорится в сообщении полиции Чехии в соцсети X.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек.

Елена Беляева
Прага Чехия
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