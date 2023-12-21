Несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге

Фото: X(Twitter)/@Quantumdeeds_

Управление городской полиции заявило о том, что в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета, в центре Праги, есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.

Заявление опубликовано в сети Х.

"На место происшествия следуют полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении. В соцсетях публикуют кадры, на которых слышны выстрелы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) Также сообщается, что открывший стрельбу в Праге нейтрализован.

"Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", – говорится в сообщении полиции Чехии в соцсети X. Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек.

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