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Число трудовых мигрантов выросло в Казахстане: где они работают

Трудовые мигранты, где работают, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 09:39 Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 25 сентября 2024 года рассказали о том, сколько иностранных граждан работают в Казахстане. По сравнению с предыдущим месяцем их число увеличилось, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 сентября в стране работают 14 346 иностранцев (по состоянию на 1 августа их число составляло 13 835).

Соответственно, выросло и число разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС):

  • 577 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), увеличение на 18 по сравнению с прошлым месяцем;
  • 2 591 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория), увеличение на 89 по сравнению с прошлым месяцем;
  • 5 190 разрешений для специалистов (третья категория), увеличение на 93 по сравнению с прошлым месяцем;
  • 636 разрешений для квалифицированных рабочих (четвертая категория), увеличение на 98 по сравнению с прошлым месяцем.
"Также на сезонные работы привлечены 1 924 человека, а в рамках корпоративного перевода – 3 428 человек", – отметили в МТСЗН РК.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 812 работодателей, использующих ИРС. У них работают более 391,7 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

Работают иностранцы в следующих видах деятельности:

  • строительство – 4 905 человек;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1 870;
  • административное и вспомогательное обслуживание – 1 503 человека;
  • горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1 361 человек;
  • обрабатывающая промышленность – 1 337 человек.

В основном прибывают трудовые мигранты из: Китая – 3 267 человек, Узбекистана – 2 080, Турции – 946 человек, Индии – 885 человек.

В МТСЗН напоминают, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц.

20 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане намерены усилить миграционный контроль.

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