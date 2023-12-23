В Турции неизвестный захватил заложника и потребовал встречи с главой МВД

Неизвестный, вооруженный пистолетом, захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Он несколько раз выстрелил в воздух и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая, сообщил телеканал Haber Global.

По данным телеканала, патруль жандармерии попытался остановить грузовик на въезде на трассу, однако мужчина, угрожая оружием, потребовал от водителя продолжать движение. Жандармы открыли предупредительный огонь в воздух и остановили машину. Движение на автобане было перекрыто.

К месту инцидента стянули дополнительные подразделения правоохранителей, которые пытаются убедить мужчину сдаться. Включив трансляцию в своем аккаунте в соцсети, он сообщил о желании попросить главу МВД разобраться в своей истории.

"Я не психически больной. Меня обманули, хотели убить, у меня есть подтверждение этой информации", - сказал мужчина.

21 декабря в Праге произошла стрельба в Карловом университете. В результате происшествия были убиты 13 человек, нападавший погиб, 25 человек были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро — ранения средней тяжести и до 10 — легкие.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что стрельба в Карловом университете в Праге не связана с международным терроризмом.

