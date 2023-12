Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокировали

Официальный сайт народного артиста России Филиппа Киркорова заблокировали на фоне скандала с "голой" вечеринкой Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

При попытке открыть его появляется соответствующее сообщение и указание на "ошибку 4030" (Error 4030. Website is blocked. Please try again later).

Фото: kirkorov.ru

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, техническая поддержка занимается проблемой.

В декабре Киркоров принял участие в "голой" вечеринке Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Фото и видео с мероприятия вызвали большой общественный резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки "пропаганды ЛГБТ".

Материал по теме "Голых" гостей на вечеринке Ивлеевой обсуждают в Сети

Позднее Киркоров выступил в социальной сети VK с публичными извинениями.

Материал по теме Филипп Киркоров оправдался за "голую" вечеринку

Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.