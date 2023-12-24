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35 человек погибли из-за последствий беспрецедентно сильных осадков в Индии

сильные дожди в Индии Фото: скриншот видео
По словам главного секретаря штата Тамилнад на юге Индии Шив Даса Мина, по меньшей мере 35 человек погибли в результате происшествий, связанных с наводнениями и дождями, которые обрушились на этой неделе на регион, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания Синьхуа, беспрецедентно сильные осадки выпали в нескольких округах, затопив низины и серьезно нарушив автомобильное и железнодорожное сообщение.

Главный секретарь штата отметил, что спасательная операция в пострадавших районах завершена и основное внимание сейчас уделяется восстановлению базовых услуг.

"Почти в 175 населенных пунктах были повреждены автодороги, при этом в 140 восстановительные работы завершены, на остальных дорогах ремонт по-прежнему продолжается. Аналогичным образом восстанавливаются и другие услуги, например, водоснабжение. В местах, где оно было полностью нарушено, мы организовали доставку воды цистернами", – добавил он.

Отмечается, что около 50 тыс. человек были эвакуированы из зон затопления в более безопасные места.

Наводнение и проливные дожди повредили 3,7 тыс. хижин и 170 постоянных домов. Кроме того, были затоплены посевы на общей площади 183 тыс. га.

Правительственные группы в настоящее время проводят оценку ущерба.

Наводнение в Тамилнаде произошло в тот момент, когда штат пытается оправиться от последствий циклона "Мичаунг", который в начале месяца обрушился на Ченнаи и три прилегающих округа.

Ранее сообщалось, что стихийные бедствия, вызванные погодными явлениями, стали причиной для переселения людей. За последние шесть лет 43,1 млн детей были вынуждены покинуть дома из-за катаклизмов.

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