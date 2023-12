35 человек погибли из-за последствий беспрецедентно сильных осадков в Индии

Согласно информации издания Синьхуа, беспрецедентно сильные осадки выпали в нескольких округах, затопив низины и серьезно нарушив автомобильное и железнодорожное сообщение.

Главный секретарь штата отметил, что спасательная операция в пострадавших районах завершена и основное внимание сейчас уделяется восстановлению базовых услуг.

Отмечается, что около 50 тыс. человек были эвакуированы из зон затопления в более безопасные места.

Наводнение и проливные дожди повредили 3,7 тыс. хижин и 170 постоянных домов. Кроме того, были затоплены посевы на общей площади 183 тыс. га.

Правительственные группы в настоящее время проводят оценку ущерба.

Наводнение в Тамилнаде произошло в тот момент, когда штат пытается оправиться от последствий циклона "Мичаунг", который в начале месяца обрушился на Ченнаи и три прилегающих округа.

