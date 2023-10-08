43 миллиона детей покинули свои дома из-за стихийных бедствий – ЮНИСЕФ

Стихийные бедствия, вызванные погодными явлениями, стали причиной для переселения людей. За последние шесть лет 43,1 миллиона детей были вынуждены покинуть дома из-за катаклизмов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Международный фонд помощи детям провел первое глобальное исследование, которое показало, что за последние шесть лет из-за стихийных бедствий свои дома покинули десятки миллионов детей.

По данным ЮНИСЕФ, Китай и Филиппины возглавляют список стран по абсолютному числу миграции детей, вынужденных бежать из-за причин, связанных с изменением климата. В этих странах часто случаются экстремальные погодные явления, там много детей, а кроме того, в Китае и Филиппинах работают системы раннего предупреждения и эвакуации – отсюда и статистика.

Чаще всего покидать дома семьи, в том числе и дети, вынуждены из-за наводнений и ураганов. На втором месте числится засуха и на третьем – пожары.

"Лесные пожары стали причиной перемещения 810 000 детей, причем более трети из них произошли только в 2020 году, в основном в Канаде, Израиле и Соединенных Штатах", – сказано в отчете.

В ЮНИСЕФ и ООН призывают готовить детей и семьи, живущих в потенциально опасных районах, к непредвиденным обстоятельствам.

Несколько крупных катаклизмов произошло за последнее время в разных частях мира. Так, 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш с интервалом в девять часов произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, погибли более 55 тысяч человек.

В начале августа в Греции разгорелся крупный лесной пожар. Стихия бушевала в стране чуть менее двух недель. По данным Европейского союза, стихийное бедствие стало крупнейшим в альянсе за последние 23 года.

В начале сентября в ливийском Дерне из-за ливней произошло масштабное наводнение. Тысячи людей лишились своих домов, а дети до сих пор не могут вернуться в школы и продолжить учебу.

Несколькими днями ранее стало известно, что на крупнейшем острове испанского архипелага Канаррских островов, Тенерифе, бушует крупный природный пожар. Из-за угрозы жизни дома покинули около трех тысяч человек.

5 октября стало известно, что в Индии произошло крупное наводнение, в результате которого погибло 14 человек и более сотни пропали без вести.