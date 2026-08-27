Президент Казахстана поздравил Майю Санду с 35-летием Независимости Молдовы

Сегодня, 27 августа 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Молдовы Майе Санду, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Telegram-канале Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с 35-й годовщиной Независимости. В поздравлении подчеркивается готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру направлений в интересах народов двух стран", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что глава нашего государства пожелал президенту Молдовы успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному молдавскому народу – благополучия и процветания.

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24 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Владимиру Зеленскому в связи с 35-й годовщиной Независимости Украины.