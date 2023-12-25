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Беспорядки в Белграде: ранены 30 сотрудников правоохранительных органов

Беспорядки в Белграде: ранены 30 сотрудников правоохранительных органов Фото: скриншот с видео
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в беспорядках в Белграде пострадали 30 полицейских, из них двое имеют серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

В эфире телеканала Pink Вучич также отметил, что задержаны свыше 35 протестующих.

"У нас два тяжело пострадавших полицейских и несколько - легко травмированных или с неустановленными пока травмами. В них бросались камнями, которыми можно буквально убить человека", - сказал Вучич.

Он также отметил, что участники противоправных действий будут задержаны, ночью и утром, где бы те ни скрывались.

Ранее сообщалось, что в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков Вучич заявил, что протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств в том числе России, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.

По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. Полиция всех разогнала.


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