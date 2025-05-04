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Мир

Президента Сербии выписали из больницы

Президент Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 06:54 Фото: wikipedia
Президента Сербии Александра Вучича, который прервал поездку в США из-за плохого самочувствия, выписали из Военно-медицинской академии в Белграде, сообщает Zakon.kz.

По информации Радио и телевидение Сербии (РТС), об этом заявил министр финансов республики Синиша Мали.

По словам министра, главе государства стало лучше. Врачи рекомендовали Вучичу покой.

2 мая Вучич почувствовал, что ему стало плохо и обратился за медицинской помощью. После обследования он решил вернуться в Сербию.

В канцелярии сербского президента не уточняют подробности состояния Вучича, но пообещали сообщить детали "в ближайшие дни".

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку.

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Аксинья Титова
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