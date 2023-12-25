Самые долгие морозы за 72 года обрушились на Китай

Рекордно долгие морозы установились в Пекине: по данным синоптиков, нынешняя волна холодов в китайской столице стала самой длительной за всю историю наблюдений с 1951 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 25 декабря, в Китае синоптики отмечают самую длительную волну холодов за последние семь десятилетий.

Сильные морозы и снегопады накрыли Пекин в первой половине декабря и начали мало-помалу идти на спад только сейчас. Непривычные для китайской столицы сильные морозы сохранялись более 12 суток подряд.

Самая долгая волна холодов за все время наблюдений заставила китайские коммунальные службы работать на пределе возможностей. В центральной провинции Хэнань произошла череда технологических нарушений. В городе Цзяоцзо с населением более 3,5 млн человек из-за аварии на электростанции временно отключили отопление. В двух других городах, Пуяне и Пиндиншане, власти ограничили теплоснабжение в большинстве госучреждений и государственных предприятий, чтобы перенаправить мощности на отопление больниц, школ и жилых кварталов.

В Пекине сильные морозы нарушили работу метрополитена. Ранее сообщалось, что в середине декабря из-за вызванной снегопадом аварии на линии метро пострадали 515 человек.

По данным Beijing Daily, 24 декабря температура в Пекине впервые за последние недели поднялась выше нуля. Синоптики ожидают, что на этой неделе в столице Китая наконец немного потеплеет.