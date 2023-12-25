Ситуация в Украине: Латвия передала Киеву машины на миллион евро, Папа Римский призвал закончить все войны
Фото: Instagram/franciscus
Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость автомобилей составляет почти миллион евро, сообщает Zakon.kz.
- Государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины назначен Денис Клюшников.
- Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква уверен, что ЕС в начале следующего года примет решение о предоставлении Украине помощи.
- По состоянию на 25 декабря в Украине не наблюдается дефицита электроэнергии, в то же время на запрос Польши Украина приняла избыток электроэнергии объемом 3050 МВт-ч. Об этом сообщает Министерство энергетики.
- Утром 25 декабря, в Рождество, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России самолета МиГ-31К, который может нести "Кинжалы".
- Правительство Украины затянуло подготовку законопроекта о новых правилах мобилизации, разработка которого ведется в последнее время. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
- Папа Римский Франциск в рождественском обращении к верующим "Граду и миру" осудил войны, которые питаются производством оружия.
- Около 3,4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину на трех пунктах пропуска, которые продолжают блокировать польские перевозчики. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
- Правительство РФ продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
- Россия лишила Украину возможности производить вооружения внутри страны и сделала ее полностью зависимой от поставки вооружений западными союзниками. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера Вооруженных сил Украины.
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