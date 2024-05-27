20 миллионов евро планирует потратить Латвия на "армию дронов"

Министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс заявил о том, что Латвия в 2024 году инвестирует 20 млн евро в развитие "армии дронов", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"В этом году мы инвестируем 20 млн евро в развитие "армии дронов" вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников. Более 10 млн евро – для производителей дронов. В июне на полигоне Селия откроем мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов", – говорится в сообщении.

До этого глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Šogad ieguldīsim 20 miljonus eiro NBS "dronu armijas" attīstībā, lai stiprinātu mūsu dronu spējas.



✔️ Vairāk kā 10 miljoni eiro - dronu ražotājiem.



✔️ Sēlijas poligonā jūnijā atklāsim dronu mobilo mācību un testēšanas poligonu.



✔️ Turpinām dronu pilotu apmācību dažādos… pic.twitter.com/0ReapSzVvC — Andris Spruds (@AndrisSpruds) May 27, 2024

Ранее сообщалось, что мировой объем выпускаемых дронов растет в геометрической прогрессии, общая стоимость рынка в 2024 году приближается к 33 млрд долларов США и достигнет к 2030 году объема в 54,6 млрд долларов. Среднегодовой темп роста за пять лет достиг 13,74%.