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20 миллионов евро планирует потратить Латвия на "армию дронов"

Латвия планирует потратить на армию дронов 20 млн евро, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 00:23 Фото: X(Twitter)/@AndrisSpruds
Министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс заявил о том, что Латвия в 2024 году инвестирует 20 млн евро в развитие "армии дронов", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"В этом году мы инвестируем 20 млн евро в развитие "армии дронов" вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников. Более 10 млн евро – для производителей дронов. В июне на полигоне Селия откроем мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов", – говорится в сообщении.

До этого глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что мировой объем выпускаемых дронов растет в геометрической прогрессии, общая стоимость рынка в 2024 году приближается к 33 млрд долларов США и достигнет к 2030 году объема в 54,6 млрд долларов. Среднегодовой темп роста за пять лет достиг 13,74%.

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