Мишель Обама опубликовала рождественское фото с семьей

Бывшая первая леди США Мишель Обама накануне, 25 декабря 2023 года, опубликовала семейное фото и поздравила своих фолловеров в Instagram с Рождеством, сообщает Zakon.kz.

На снимке Барак и Мишель Обама с двумя дочерями и маленькими эльфами позируют на фоне украшенной елки.

"От нашей семьи к вашей, с Рождеством!" – написала бывшая первая леди США под публикацией.

Подписчики Мишель Обамы в ответ закидали ее поздравлениями:

"С Рождеством!"

"Наша навсегда первая семья".

"Счастливого Рождества семье Обамы".

"Счастливого Рождества, первая леди и Барак Обама".

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В США ежегодно 25 декабря отмечают Рождество (Christmas) – один из важнейших христианских праздников, который посвящен рождению Иисуса Христа. Обычно американцы празднуют его несколько дней. В эти дни в учебных заведениях начинаются рождественские каникулы, которые продолжаются до Нового года.