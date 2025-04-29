Мишель Обама боится депортации

Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала, что не спит по ночам из-за страхов, вызванных депортацией миграционных преступников, сообщает Zakon.kz.

Она и ее брат рассказали об основанных на цвете кожи фобиях, якобы знакомых им с детства. Теперь к ним добавился страх перед последствиями политики Трампа.

В нынешней обстановке, подчеркнула Обама, в особенной опасности находятся цветные, которые могут стать мишенью миграционной и таможенной полиции "без соблюдения надлежащей правовой процедуры".

"Меня тревожит то, что решения о том, кто заслуживает быть здесь, принимаются на глаз, без должного процесса. Просто по внешности определяют, хороший человек или нет". Мишель Обама

В основе "подобных выборов", как кажется Обаме, лежат предвзятость, расизм и невежество. Кроме того, ее тревожит, что нелегалов некому будет защитить от депортаций.

Michelle Obama just announced that President Trump’s deportations keep her up at night.



You sure it’s not the fact that you lie to the entire world about being a woman?

pic.twitter.com/v1NMkmlWhX — Jack (@jackunheard) April 29, 2025

И действительно, даже туриcты стали избегать США из-за частых случаев необоснованной депортации.