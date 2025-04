Мишель Обама боится депортации

Она и ее брат рассказали об основанных на цвете кожи фобиях, якобы знакомых им с детства. Теперь к ним добавился страх перед последствиями политики Трампа.

В нынешней обстановке, подчеркнула Обама, в особенной опасности находятся цветные, которые могут стать мишенью миграционной и таможенной полиции "без соблюдения надлежащей правовой процедуры".

В основе "подобных выборов", как кажется Обаме, лежат предвзятость, расизм и невежество. Кроме того, ее тревожит, что нелегалов некому будет защитить от депортаций.

Michelle Obama just announced that President Trump’s deportations keep her up at night.



