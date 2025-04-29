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Мишель Обама боится депортации

Мишель Обама боится депортации из США, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 07:34 Фото: Х/MichelleObama
Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала, что не спит по ночам из-за страхов, вызванных депортацией миграционных преступников, сообщает Zakon.kz.

Она и ее брат рассказали об основанных на цвете кожи фобиях, якобы знакомых им с детства. Теперь к ним добавился страх перед последствиями политики Трампа.

В нынешней обстановке, подчеркнула Обама, в особенной опасности находятся цветные, которые могут стать мишенью миграционной и таможенной полиции "без соблюдения надлежащей правовой процедуры".

"Меня тревожит то, что решения о том, кто заслуживает быть здесь, принимаются на глаз, без должного процесса. Просто по внешности определяют, хороший человек или нет".Мишель Обама

В основе "подобных выборов", как кажется Обаме, лежат предвзятость, расизм и невежество. Кроме того, ее тревожит, что нелегалов некому будет защитить от депортаций.

И действительно, даже туриcты стали избегать США из-за частых случаев необоснованной депортации.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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