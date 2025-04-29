Мишель Обама боится депортации
Она и ее брат рассказали об основанных на цвете кожи фобиях, якобы знакомых им с детства. Теперь к ним добавился страх перед последствиями политики Трампа.
В нынешней обстановке, подчеркнула Обама, в особенной опасности находятся цветные, которые могут стать мишенью миграционной и таможенной полиции "без соблюдения надлежащей правовой процедуры".
"Меня тревожит то, что решения о том, кто заслуживает быть здесь, принимаются на глаз, без должного процесса. Просто по внешности определяют, хороший человек или нет".Мишель Обама
В основе "подобных выборов", как кажется Обаме, лежат предвзятость, расизм и невежество. Кроме того, ее тревожит, что нелегалов некому будет защитить от депортаций.
Michelle Obama just announced that President Trump’s deportations keep her up at night.— Jack (@jackunheard) April 29, 2025
You sure it’s not the fact that you lie to the entire world about being a woman?
pic.twitter.com/v1NMkmlWhX
И действительно, даже туриcты стали избегать США из-за частых случаев необоснованной депортации.