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Пропавшего ребенка нашли в Актау

Пропавшего ребенка нашли в Актау Фото: Zakon.kz
Двое суток искали спасатели и волонтеры 11-летнего жителя Актау. Стало известно, что мальчика нашли и передали родителям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает mangystaumedia, вечером 19 декабря стало известно, что 11-летнего мальчика, который пропал в Актау двумя днями ранее, нашли. Ребенка передали родителям.

Известно, что школьника искали с 17 декабря. В тот день, около 18 часов, он вышел из кафе быстрого питания и отправился домой пешком. После мальчика никто не видел.

Тем временем, волонтеры продолжают поиски еще двух пропавших в городе подростков: 16-летней Акниет Балкан вышла из дома 10 декабря и до сих пор не вернулась и 17-летнего Куанышбека Ахманова, который 17 декабря вышел из "ЦАН" в 4 микрорайоне и пропал без вести.

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