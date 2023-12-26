Женщину с четырьмя детьми жестоко убили в пригороде Парижа
Как сообщает The Telegraph 26 декабря, французская полиция задержала подозреваемого в убийстве 35-летней женщины и четырех детей в возрасте десяти, семи, четырех лет и девяти месяцев. Тела убитых нашли на Рождество в квартире в небольшом городе Мо, который входит в парижскую агломерацию.
Трупы обнаружили вечером 25 декабря, когда обеспокоенные родственники убитой женщины вызвали полицию. Вскоре правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его в парижском пригороде Севран. По предварительной информации, в преступлении подозревают 33-летнего отца убитых детей. Орудием убийства, вероятно, был нож. В квартире не было признаков взлома.
Полиция ведет расследование по делу о предумышленном убийстве.