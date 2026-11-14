Угрожал расправой и преследовал женщину: в Алматы задержали 52-летнего сталкера

В Алматы полицейские задержали мужчину по подозрению в сталкинге 35-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

В полицию Алатауского района обратилась жительница Алматы. По ее словам, малознакомый мужчина на протяжении длительного времени не давал ей покоя, систематически звонил, угрожал расправой и продолжал нежелательные контакты.

"В подтверждение своих слов заявительница предоставила переписку в WhatsApp и аудиозаписи телефонных разговоров", – сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Полицейские установили и доставили в отделение 52-летнего мужчину. На допросе он признал свою вину и выразил раскаяние.

Сообщается, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

А другая жительница Алматы, напротив, стала фигуранткой почти трех десятков уголовных дел по фактам мошенничества.

