#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
444.3
490.91
5.41
Общество

Угрожал расправой и преследовал женщину: в Алматы задержали 52-летнего сталкера

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 07:23 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские задержали мужчину по подозрению в сталкинге 35-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

В полицию Алатауского района обратилась жительница Алматы. По ее словам, малознакомый мужчина на протяжении длительного времени не давал ей покоя, систематически звонил, угрожал расправой и продолжал нежелательные контакты.

"В подтверждение своих слов заявительница предоставила переписку в WhatsApp и аудиозаписи телефонных разговоров", – сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Полицейские установили и доставили в отделение 52-летнего мужчину. На допросе он признал свою вину и выразил раскаяние.

Сообщается, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

А другая жительница Алматы, напротив, стала фигуранткой почти трех десятков уголовных дел по фактам мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
09:22, Сегодня
Подозреваемого в распространении радикальных идей задержали в Алматы
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина
13:00, 07 декабря 2024
Угрожал публикацией видео: в Алматы за вымогательство задержали блогера
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
15:53, 01 августа 2026
В Алматы задержали закладчика с десятками свертков наркотиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
09:02, Сегодня
Майк Перри возвращается в UFC
Тьяго Тиранте вышел в финал турнира Стокгольме
07:47, Сегодня
Обидчик Александра Шевченко сыграет с Тэйлором Фрицем в финале турнира в Стокгольме
Сириль Ган во время битвы взглядов с Хокитом
07:16, Сегодня
Сириль Ган высказался о реванше с Томом Аспиналлом
Мирра Андреева сыграет с Джессикой Пегулой в полуфинале Итогового турнира WTA
06:40, Сегодня
Определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: