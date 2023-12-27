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Семь человек погибли и трое пропали без вести в Австралии в результате урагана

Семь человек погибли и трое пропали без вести в Австралии в результате урагана Фото: pixabay
Сильный ветер и проливные дожди обрушились на Австралию и вызвали наводнения. В результате погибли, как минимум, семь человек. Известно о троих пропавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, власти Австралии подтвердили гибель семи человек. Среди них одна маленькая девочка семи лет, которую унесло водой в сточный коллектор. Позднее ее тело нашли спасатели.

Министр по чрезвычайным ситуациям Мюррей Уотт в социальных сетях призвал жителей проявлять осторожность.


Сильнейший ветер, град, ливни и грозы обрушились на Австралию в минувшие два дня, 25 и 26 декабря. Ветер снес крыши множества домов и оборвал линии электропередач. По последним данным компании-поставщика электричества, более 1,5 тысяч абонентов остаются без электричества и их число растет.


Ливни и град стали причиной наводнений. Из-за низ реки вышли из берегов и затопили улицы городов. При этом представитель штата Виктория Алистер Дрейтон заявил, что "погода начала улучшаться".

Несколькими днями ранее стало известно, что 35 человек погибли из-за последствий беспрецедентно сильных осадков в Индии.

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