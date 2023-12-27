Семь человек погибли и трое пропали без вести в Австралии в результате урагана

Сильный ветер и проливные дожди обрушились на Австралию и вызвали наводнения. В результате погибли, как минимум, семь человек. Известно о троих пропавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, власти Австралии подтвердили гибель семи человек. Среди них одна маленькая девочка семи лет, которую унесло водой в сточный коллектор. Позднее ее тело нашли спасатели.

Министр по чрезвычайным ситуациям Мюррей Уотт в социальных сетях призвал жителей проявлять осторожность.





So sad to see more tragic loss of life from severe storms, along with a volunteer firefighter in WA. Pls take care in the dangerous conditions summer is bringing. https://t.co/tWqe5zCWTw — Senator Murray Watt (@MurrayWatt) December 27, 2023

Сильнейший ветер, град, ливни и грозы обрушились на Австралию в минувшие два дня, 25 и 26 декабря. Ветер снес крыши множества домов и оборвал линии электропередач. По последним данным компании-поставщика электричества, более 1,5 тысяч абонентов остаются без электричества и их число растет.





1,545 customers without power in Gold Coast City, Scenic Rim Regional area. Check website for updates https://t.co/MuwCHkloKu — Energex (@Energex) December 26, 2023

Ливни и град стали причиной наводнений. Из-за низ реки вышли из берегов и затопили улицы городов. При этом представитель штата Виктория Алистер Дрейтон заявил, что "погода начала улучшаться".

Несколькими днями ранее стало известно, что 35 человек погибли из-за последствий беспрецедентно сильных осадков в Индии.