Экс-президенту Украины вынесли новый приговор

Суд в Украине заочно приговорил экс-президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы "за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу", сообщает Zakon.kz.

Информация об этом приговоре размещена 28 апреля 2025 года на сайте Офиса украинского генпрокурора.

Также приговор был вынесен в отношении бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны (УГО) – начальника Службы безопасности президента Украины Константина Кобзаря. Он получил 10 лет лишения свободы.

Суд доказал:

"23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями России, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку по меньшей мере 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО".

Это второй приговор, вынесенный Януковичу в Украине. В январе 2019 года его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. С 2014 года он находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

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