Двое подростков собирались взорвать новогоднюю елку в Кыргызстане

Двух 16-летних подростков задержали в Джалал-Абаде по подозрению в подготовке теракта. По данным ГКНБ Кыргызстана, задержанные принадлежали к международной террористической организации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-центр ГКНБ Кыргызстана, в Джалал-Абаде задержали двух несовершеннолетних членов международной террористической организации "Исламское государство – Вилаят Хорасан" ("Исламское государство" – запрещенная в Казахстане террористическая группировка).

Двух 16-летних подростков террористы завербовали через Интернет. При досмотре у задержанных обнаружили доказательства подготовки к теракту, переписки с "эмиссарами" террористической группы и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видео, на котором подозреваемые приносили "клятву верности" террористам.

"По указанию зарубежных эмиссаров они планировали заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада и организовать теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы", – сообщили в ГКНБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 (акт терроризма) УК КР. Задержанных отправили в следственый изолятор для несовершеннолетних. Сейчас правоохранительные органы Кыргызстана выясняют, с кем еще из сторонников террористической группы могли быть связаны подозреваемые.

Ранее стало известно, что в Казахстане группа радикалов планировала взорвать телебашню в Алматы.