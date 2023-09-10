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Террористы планировали взорвать телебашню в Алматы

фильм Фото: скриншот из трейлера фильма "Шыңырау"
На телеканалах Казахстана покажут фильм о борьбе КНБ с исламистскими радикалами, сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета история о том, как Комитет национальной безопасности РК арестовал террористов, пытавшихся совершить теракт в ряде городов страны.

Группа радикалов хотела взорвать телебашню "Коктобе" в Алматы. Другая группа намеревалась организовать взрыв в общественных местах, таких как "Көк базар".

Как были выявлены и пойманы террористы, угрожавшие государственной независимости Казахстана. Какие инструкции они получали от боевиков из Сирии и Афганистана, можно узнать, посмотрев фильм "Шыңырау".



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