Террористы планировали взорвать телебашню в Алматы
В центре сюжета история о том, как Комитет национальной безопасности РК арестовал террористов, пытавшихся совершить теракт в ряде городов страны.
Группа радикалов хотела взорвать телебашню "Коктобе" в Алматы. Другая группа намеревалась организовать взрыв в общественных местах, таких как "Көк базар".
Как были выявлены и пойманы террористы, угрожавшие государственной независимости Казахстана. Какие инструкции они получали от боевиков из Сирии и Афганистана, можно узнать, посмотрев фильм "Шыңырау".
Ранее заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС рассказал о том, что в Казахстане предотвратили два теракта: подрыв мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и вооруженное нападение в Астане.