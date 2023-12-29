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Бесплатный бензин убил 40 человек в Либерии

Бесплатный бензин убил 40 человек в Либерии Фото: liberianobserver.com
По меньшей мере 40 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва автоцистерны в центральной части Либерии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила газета Liberian Observer со ссылкой на главного врача и заместителя министра здравоохранения Фрэнсиса Катеха.

По данным газеты, автоцистерна съехала с дороги и загорелась в городе Тотота либерийского графства Бонг.

Отмечается, что после аварии несколько человек пытались собрать выливающийся бензин, впоследствии произошел взрыв.

В результате погибли 40 человек, среди них одна женщина и трое детей от шести до девяти лет. Как уточнил замминистра здравоохранения страны, число жертв может увеличиться. 

Ранее сообщалось, что в Индии из-за последствий сильных осадков погибли 35 человек. 

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