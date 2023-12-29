Ситуация в Украине: Польша обвинила РФ в нарушении воздушного пространства, Аргентина отказалась от БРИКС
Фото: pixabay
Новый президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС, сообщает Zakon.kz.
- Силы противовоздушной обороны Польши приведены в состояние повышенной боевой готовности после инцидента с неизвестным объектом, который залетел с территории Украины, сейчас продолжаются поиски объекта.
- Президент Польши Анджей Дуда проведет в пятницу экстренное совещание с руководством Минобороны по ситуации вокруг неопознанного летающего объекта, нарушившего утром польское воздушное пространство со стороны Украины. Об этом сообщила президентская канцелярия.
- Польский Генштаб без доказательств заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.
- Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко подал в парламент альтернативный правительственному законопроект о мобилизации, который предлагает освободить от нее граждан третьей группы инвалидности, а не только первой и второй.
- Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посещения в ночь на 1 января, об этом 29 декабря сообщается на сайте ГУ МВД по российской столице.
- Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Предупреждение об угрозе с воздуха действовало в большей части регионов, за исключением западных областей.
- Украинская корпорация "Энергоатом" преобразована из государственного предприятия в акционерное общество со 100%-ным государственным участием. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
- Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал того начать переговорный процесс с Россией и назвал попытки летнего украинского наступления в зоне специальной военной операции "ошибкой".
- Украинское правительство приняло решение о сокращении с 1 января 2024 года количества вакансий государственной службы на 20 тыс. и ограничении размера премий и надбавок действующим госслужащим. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, освободившиеся в результате этого средства направят на военные нужды.
- Новый пакет военной помощи от Вашингтона, о котором недавно объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, не в состоянии переломить ситуацию в зоне боевых действий, а лишь позволит украинским войскам "продержаться чуть дольше". Такое мнение выразил зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев.
- Бюро экономической безопасности провело 35 обысков и осмотров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины, а именно Вячеславу Стрелковскому.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript