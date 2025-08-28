Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал картошку для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Пул Первого". В нем лидер Беларуси пояснил, что такие подарки в "мешочках" он привезет лидерам в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).





"Путин, понятно, он у меня просит: "Картошки дай своей белорусской… вот я ему сейчас завезу свежей картошки". Си Цзиньпину мешочки аккуратненькие", – сказал глава государства.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций. Известно, что Ким Чен Ын и Путин возглавят список гостей на огромном военном параде в Китае.