Число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека

Фото: МЧС России

Число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека, а пострадавших до 110. В тяжелом состоянии находится 30 человек, у 63 - средней степени тяжести, еще 17 проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщил Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Zakon.kz

Следите за новостями zakon.kz в: