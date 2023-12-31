Число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека
Фото: МЧС России
Число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека, а пострадавших до 110. В тяжелом состоянии находится 30 человек, у 63 - средней степени тяжести, еще 17 проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщил Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Zakon.kz
Повреждения выявили в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домах. Среди них есть школа, лицей и детский сад, написал Гладков в своем Telegram-канале.
Порядка 170 бойцов территориальной самообороны подключились для обеспечения безопасности и сохранности имущества в Белгороде.
Ранее в МЧС России сообщили, что по уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек.
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