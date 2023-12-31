Обстрел Белгорода: количество жертв выросло до 20

В МЧС России сообщили, что число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 20, пострадавшими числятся 111 человек, передает Zakon.kz

Также сообщается, что среди погибших трое детей. Еще 15 несовершеннолетних получили ранения.

По данным Минобороны, удар наносился двумя ракетами "Ольха" в кассетном исполнении, а также чешскими снарядами РСЗО Vampire. Большая часть их была перехвачена, иначе бы последствия были более тяжелыми.

Ранее сообщалось, что число погибших выросло до 14 человек.

В ООН заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан – неприемлемы.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила 30 декабря 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ настаивал на том, чтобы представитель Чехии присутствовал на заседании Совбеза ООН.

По данным Telegram-канала "Ньюсач/Двач" Постоянный представитель Чехии не примет участия в заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети министр иностранных дел республики Ян Липавский.

"Мы не позволим России вызывать нас куда-либо. Мы с удовольствием явимся на заседание СБ [ООН], когда Россия захочет обсудить там вывод своих войск с Украины", - написал он.

Обстрел Белгорода начался поздним вечером пятницы, 29 декабря. Удары были нанесены по центру города, пострадали жилые дома и социальные объекты.