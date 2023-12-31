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Стало известно, есть ли казахстанцы среди пострадавших туристов в Таиланде

пострадавшие Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства иностранных дел заявила о том, что среди пострадавших туристов во время крушения катера в Таиланде казахстанцев нет, сообщает Zakon.kz.
"Наших граждан среди пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пхукете катер с туристами налетел на камень, что привело к его крушению. В результате погибла пятилетняя девочка. Коме того, травмы получили четверо взрослых и трое детей.

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