Происшествия

В Таиланде затонул катер с казахстанцами на борту: в МИД рассказали о состоянии пострадавших

Таиланд, катер, МИД РК, комментарий, Казахстанцы , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 00:36 Фото: pixabay
В Министерстве иностранных дел Казахстана 13 января рассказали о состоянии казахстанских туристов, пострадавших в результате крушения прогулочного катера в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, одного из пострадавших граждан Казахстана уже выписали из больницы, еще двое продолжают лечение. Их состояние оценивается как стабильное, пишет телеканал "КТК".

"На борту катера находились восемь граждан Казахстана. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Три гражданина РК были госпитализированы. На сегодня одного из них выписали, двое граждан еще находятся в больнице, их состояние стабильное, они идут на поправку. Расходы на лечение покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие", – сообщили в МИД РК.

Трагедия произошла неподалеку от острова Пхукет, где прогулочный катер столкнулся с рыболовным судном. На борту находились три члена экипажа и 52 туриста, среди которых были граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. В результате аварии экстренные службы госпитализировали 23 человека. 18-летняя гражданка России позже скончалась в больнице. Власти Таиланда начали расследование произошедшего.

Отмечается, что катера этой туристической компании ранее уже попадали в аварийные ситуации.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
