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103 человека погибли: траур объявили в Иране после взрыва на кладбище

103 человека погибли: траур объявили в Иране после взрыва на кладбище Фото: IRNA
Власти объявили траур в Иране после теракта, который произошел днем 3 января в городе Керман во время траурного шествия на кладбище. По последним данным, погибли 103 человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает местное издание IRNA, известно о 103 погибших и 188 раненых паломниках, которые принимали участие в траурном шествии в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Как сообщают власти провинции Керман, объявлен трехдневный траур.

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования семьям погибших и призвал всех должностных лиц "немедленно оказать помощь пострадавшим". Он также заверил, что "исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны".

Два взрывных устройства были заложены в сумках, оставленных 3 января 2024 года недалеко от входа на кладбище. Их привели в действие дистанционно. Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение в иранском Кермане и призвал привлечь к ответу виновных. Власти США опровергли свою причастность к случившемуся.

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