ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Бойцы Исламского государства признали свою ответственность за взрывы 3 января в городе Керман во время траурного шествия на кладбище, во время которых погибли 103 человека, сообщает Zakon.kz.

Заявление о теракте с его описанием опубликовали на своих каналах представители ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация). Как сказано в сообщениях, двое членов ИГ взорвали пояса со взрывчаткой в толпе, собравшейся в среду на кладбище в юго-восточном иранском городе Керман в годовщину смерти Сулеймани, пишет Reuters.

Ранее власти Ирана пообещали "отомстить" организаторам теракта, в котором погибли 103 человека и более 180 получили ранения.

Взрывы прогремели 3 января недалеко от входа на кладбище, где проходило траурное шествие к могиле командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара США возле аэропорта Багдада в 2020 году. В тот же день власти объявили трехдневный траур.