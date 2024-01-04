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Инфляция в Турции превысила 64%

Инфляция в Турции превысила 64% Фото: pxhere
По данным института статистики Турции, годовая инфляция в декабре составила 64,77%, ускорившись с 61,98% в ноябре, сообщает Zakon.kz.
"В декабре индекс потребительских цен вырос на 2,93%, а в годовом исчислении составил 64,77%", – говорится в сообщении.

По информации "Прайм", группа независимых экономистов (ENAG) заявила, что годовая инфляция в декабре составила 127,21%.

Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу 2024 года.

Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан сказала, что прогнозирует ускорение официальной инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% – в 2025-м.

Ранее ЦБ Турции понизил учетную ставку до 40% с 42,5%.

В Казахстане годовая инфляция по итогам декабря 2023 года составила 9,8%. Об этом 3 января 2024 года сообщило Бюро национальной статистики.

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Турция
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