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Финансы

Нацбанк: Месячная инфляция в Казахстане в ноябре превысила историческую среднюю

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 18:54 Фото: пресс-служба Национального банка РК
В Национальном банке Казахстана (НБК) 17 декабря заявили, что инфляция в ноябре ускорилась в 10 регионах республики, сообщает Zakon.kz.

По информации монетарного регулятора, в ноябре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4% (в октябре – 8,5%).

"Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в девяти она замедлилась и в одном осталась неизменной. Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в городе Астане. В ноябре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,8% в октябре 2017-2021 годов)".Пресс-служба НБК

Цены на продовольственные товары в ноябре ускорились до 5,4% г/г (в октябре – 4,9%).

Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), а минимальный – в Туркестанской области (3,2%).

Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,0% г/г (в октябре – 7,8%).

Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,3%), минимальное – в Павлодарской области (5,1%).

Цены на платные услуги в ноябре замедлились до 13,3% г/г (в октябре – 14,3%).

Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены увеличились в городе Астане (16,2%), значительно ниже – в Туркестанской области (9,4%).

Ранее мы писали, что повлияло на изменение стоимости продуктов питания.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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