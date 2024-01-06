Чем Олаф Шольц разозлил немцев

Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил жителей Саксонии-Анхальт региона, где продолжается сильное наводнение, своими резиновыми сапогами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Der Spiegel, Шольц надел водонепроницаемые резиновые сапоги.

По мнению издания, такой выбор свидетельствует о желании Шольца заработать политические очки. "Однако в Саксонии-Анхальт его ждали дождь и разгневанные горожане", – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что канцлеру Германии Олафу Шольцу предрекли отставку в 2024 году.