Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Бангладеш начались всеобщие парламентские выборы

флаг Бангладеш Фото: odishatv.in
7 января в Бангладеш стартовали двенадцатые парламентские выборы, сообщает Zakon.kz.

Голосование на более чем 42 000 участках продлится 8 часов, около 119 миллионов граждан имеют право голоса. Голосование пройдет в 299 округах из 300, выборы в одном округе были отложены после смерти независимого кандидата естественной смертью. 

К охране избирательных участков привлечено около 700 000 сотрудников службы безопасности, а для наблюдения за голосованием прибыли более 120 иностранных наблюдателей.

Власти заявили, что с вечера пятницы по всей стране было зарегистрировано 18 поджогов, причем 10 из них были направлены против избирательных участков. 

Во главе правительства Бангладеш находится 76-летняя Шейх Хасиина Вазед. Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ранее она уже была премьер-министром с 1996 по 2001 год, когда ее сменила Халеда Зия.

Читайте также

небольшое судно
В Сенегале предполагаемые наркоторговцы затопили судно во время обыска
Южная Корея призвала КНДР прекратить артиллерийский огонь вблизи границы
Председатель Евросовета решил досрочно уйти с поста
Мухит Турсынали
Бангладеш
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фото: Instagram/_agentgirl_
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
самолет
Инцидент с вылетевшим иллюминатором: в Казахстане имеется 5 самолетов Boeing 737
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
землетрясение
Жители Алматы ощутили землетрясение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: