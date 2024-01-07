Норвежский массовый убийца Брейвик снова жалуется на тюремные условия

Андерс Брейвик, норвежский правый экстремист, убивший 77 человек, второй раз попытается подать в суд на норвежское государство за предполагаемое нарушение его прав человека, сообщает Zakon.kz.

Самый жестокий убийца мирного времени в Норвегии утверждает, что его одиночное заключение с момента заключения в тюрьму в 2012 году равносильно бесчеловечному обращению в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Норвегия предпочитает реабилитацию возмездию, а Брейвика содержат в двухэтажном комплексе с кухней, столовой и ТВ-залом с Xbox, несколькими креслами и черно-белыми фотографиями Эйфелевой башни на стене. У него также есть тренажерный зал с гирями, беговой дорожкой и гребным тренажером, а по комплексу летают три попугая.

Несмотря на это, его адвокат Эйстейн Сторрвик говорит, что для Брейвика, который сейчас носит имя Фьотольф Хансен, невозможно иметь какие-либо значимые отношения с кем-либо из внешнего мира, и говорит, что запрет его клиенту отправлять письма является еще одним нарушением его прав человека.

Аналогичный иск в ходе дела в 2016 году был принят, но позже отменен в вышестоящей инстанции. Затем он был отклонен в Европейском суде по правам человека. Брейвик просил об условно-досрочном освобождении в 2022 году, но было признано, что он не проявил никаких признаков реабилитации.

22 июля 2011 года Брейвик убил восемь человек, взорвав бомбу в Осло, а затем направился в молодежный лагерь левоцентристской политической группы на острове Утойя, где, одетый как полицейский, преследовал и застрелил 69 человек. В следующем году Брейвику был вынесен максимальный срок в 21 год с оговоркой – редко используемой в норвежской системе правосудия – что он может находиться под стражей на неопределенный срок, если его по-прежнему будут считать опасным для общества.

