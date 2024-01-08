Ситуация в Украине: Япония передала Киеву $37 млн, Орбан может возглавить Евросовет

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Евросовет на ближайшие полгода в случае отставки его действующего председателя Шарля Мишеля. Об этом сообщает издание Politico.

Токио направит в фонд НАТО $37 млн, которые будут потрачены в том числе на предоставление Украине систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом предоставила глава МИД Японии Ёко Камикава.

Во всех регионах Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Российские СМИ сообщают, что в Челябинске был арестован 16-летний подросток, которого власти подозревают в попытке поджечь военный самолет на аэродроме "Шагол".

Украинские власти сообщают, что в городе Покровск Донецкой области продолжается разбор завалов после авиаудара, в результате которого, по предварительным данным, погибли 11 человек, в том числе пятеро детей. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, по состоянию на 17:00 по местному времени извлечены тела трех погибших, в том числе трехлетнего ребенка. Клименко написал, что "окончательную цифру погибших подтвердит экспертиза".

Патриарх Кирилл в рождественском интервью для телеканала "Россия-1" заявил, что людей, покинувших страну после конфликта в Украине, можно принять обратно, если они возвращаются "с осознанием того, что действительно совершили ошибку".



В Донецке вечером 6 января была обстреляна горбольница №6. Агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило об одном пострадавшем.

Российский президент Владимир Путин встретил Рождество в храме на территории своей резиденции в Ново-Огарево вместе семьями погибших участников конфликта в Украине. Читайте также Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный "флаг мести" Глава МИД Италии: Евросоюзу нужна своя армия В Сенегале предполагаемые наркоторговцы затопили судно во время обыска

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