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Ситуация в Украине: Япония передала Киеву $37 млн, Орбан может возглавить Евросовет

Ситуация в Украине: Япония передала Киеву $37 млн, Орбан может возглавить Евросовет Фото: t.me/patriot_patriot/Instagram/orbanviktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Евросовет на ближайшие полгода в случае отставки его действующего председателя Шарля Мишеля. Об этом сообщает издание Politico.
  • Токио направит в фонд НАТО $37 млн, которые будут потрачены в том числе на предоставление Украине систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом предоставила глава МИД Японии Ёко Камикава.
  • Во всех регионах Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
  • Российские СМИ сообщают, что в Челябинске был арестован 16-летний подросток, которого власти подозревают в попытке поджечь военный самолет на аэродроме "Шагол".
  • Украинские власти сообщают, что в городе Покровск Донецкой области продолжается разбор завалов после авиаудара, в результате которого, по предварительным данным, погибли 11 человек, в том числе пятеро детей. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, по состоянию на 17:00 по местному времени извлечены тела трех погибших, в том числе трехлетнего ребенка. Клименко написал, что "окончательную цифру погибших подтвердит экспертиза".
  • Патриарх Кирилл в рождественском интервью для телеканала "Россия-1" заявил, что людей, покинувших страну после конфликта в Украине, можно принять обратно, если они возвращаются "с осознанием того, что действительно совершили ошибку".
  • В Донецке вечером 6 января была обстреляна горбольница №6. Агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило об одном пострадавшем.
  • Российский президент Владимир Путин встретил Рождество в храме на территории своей резиденции в Ново-Огарево вместе семьями погибших участников конфликта в Украине.

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