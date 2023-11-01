В Казахстан прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В аэропорту Астаны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 1 ноября 2023 года встретил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров с руководством Казахстана премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

1 ноября президенты Казахстана и Франции приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума. О чем говорили главы двух государств, читайте здесь.