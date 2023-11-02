Как Токаев встретил Орбана

2 ноября 2023 года в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В сообщении Telegram-канала Акорды сказано, что Токаев и Орбан представили друг другу членов делегаций.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Кроме того, начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии.

Фото: akorda.kz

В ходе переговоров с руководством Казахстана премьер-министр Венгрии обсудит вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Орбан прибыл в Астану 1 ноября 2023 года. В аэропорту его встретил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.