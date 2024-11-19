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Орбан встретил Токаева в аэропорту Будапешта

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 22:54 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. Главу государства в аэропорту Будапешта встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.

Ранее Касым-Жомарт Токаев побывал с официальным визитом в Сербии. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич. В честь визита на "Белградской башне" появился флаг Казахстана. Позднее стало известно, что Токаев удивил Вучича казахстанским брендом.

Президенты Казахстана и Сербии провели переговоры в узком и расширенном форматах.

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Виктор Орбан Токаев Касым-Жомарт Венгрия 2024 год Политика Внешняя политика
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